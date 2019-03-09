تصريح جديد من الوليد بن طلال بشأن الملك سلمان وولي العهد.. ماذا قال؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أدلى الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بتصريحات جديدة، تحدث فيها عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال لقاء انفرد به أحد البرامج السعودية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأذاع برنامج "يا هلا بالعرفج"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، لقاءه الحصري مع الوليد بن طلال، والذي وصفه بأنه "ضيف استثنائي".

وقال الوليد: إنه "لا شك أن الملك سلمان بن عبد العزيز وأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يقودان نهضة كبيرة في المملكة، ونحن داعمون لهما بكل ما أوتينا من قوة في كل الميادين وتحديدًا رؤية المملكة 2030".

وكشف الوليد، عن أن معظم قراراته الشخصية والعملية والمهمة، تتم في البر أو خلال ممارسته رياضة المشي.

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وأضاف أن علاقته بالمشي بدأت منذ أكثر من 50 عاما، موضحا أنه يسير يوميا ساعتين أو ساعة ونصف الساعة على الأقل.

وتابع: "أهم شيء لدي هو المشي في البر، فالرياضة مهمة للغاية سواء السير أو السباحة لأن العقل السليم في الجسم السليم".

يذكر أن حفيدات الأمير الوليد بن طلال احتفلن بعيد ميلاده، الذي يوافق أمس 7 مارس، معبرات عن سعادتهن بأن يكون جدا لهن.

الأمير الوليد بن طلال، ولد في الرياض في 7 مارس 1955، وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، وهو رجل أعمال سعودي وأحد أكبر المستثمرين في العالم.

أدرجت مجلة "فوربس" الوليد في العام 2004، رابع أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر ب 21 مليار دولار.