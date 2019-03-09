احتفالات خاصة لـ"السياحة" بيوم المرأة العالمي في برلين (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

احتفلت وزارة السياحة، بيوم المرأة العالمى فى الجناح المصري المشارك ببورصة برلين السياحية ITB، حيث نظم أنشطة وفعاليات مختلفة احتفالًا بهذا اليوم.

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على القيام بجولة في الجناح وتوزيع تيجان فرعونية على الزائرات والمشاركات بالجناح في المعرض، حيث شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من الزائرات اللآتي حرصن على التقاط الصور.

وأجرى الطلبة والدارسون المصريون وأبناء الجالية المصرية بألمانيا الذين استعانت بهم وزارة السياحة هذا العام بجولات على أجنحة الدول الأخرى لتقديم الهدايا الفرعونية لهم.

وتشارك الوزارة في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية.