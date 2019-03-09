الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة نسائية في إسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة (أ ش أ)

أطلقت الشرطة التركية اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع على آلاف من النساء تجمعن في وسط إسطنبول لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، أن الشرطة تصدت أيضا للمتظاهرات عند مدخل "جادة الاستقلال" في قلب اسطنبول.

وقامت الشرطة التركية بتفريق الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ثم أطلقت الكلاب البوليسية في اتجاه المتظاهرات، اللاتي فررن في الشوارع المحاذية.

وتتهم الناشطات حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بعدم بذل جهود كافية لمكافحة العنف بحق النساء.