"أريده مثل بوتفليقة" و"سنبلغ الشرطة".. مشاهد طريفة من مظاهرات الجزائر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تواصلت اليوم الجمعة، المظاهرات في شوارع العاصمة الجزائرية، وسط حشود المتظاهرين الذين ينددون بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة، وامتلأت شوارع العاصمة عن آخرها.

ورجح المراقبون المتواجدون في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، أن عدد المتظاهرين وصل إلى مليون شخص، على اعتبار أن الجماهير غطت بشكل كامل كل من ساحة أول مايو والبريد المركزي وديدوش مراد وشارع موريس أودان.

وعلى الرغم من نقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفيات بعد إصابتهم جراء رشقهم بالحجارة، إلا أن السلمية كان الطابع المسيطر على مظاهرات اليوم.

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ووسط هذه المظاهرات، كان هناك بعض اللقطات الطريفة التي تخللت الاحتجاجات، مما يثبت أن الشعب الجزائري "ابن نكتة" حتى في أحلك المواقف.