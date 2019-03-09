كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتب تركي: أردوغان تحول لـ "دكتاتور" بعد 2011 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمعارض التركي، تورجت أوغلو، إن بعد عام 2011 وما عرف بـ "الربيع العربي" تراجعت تركيا ليسيطر عليها فكر الإسلام السياسي، وأصبحت تركيا لا تمتلك علاقة قوية مع أي دولة في الشرق الأوسط إلا إيران.

وأضاف أوغلو خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، وصل إلى الدكتاتورية بعد عام 2011، ورأى أنه يلاعب الشعب التركي والعربي أيضا، لافتا إلى أن حزبه "العدالة والتنمية" يوجد به فقط 7% من المتدينين لكن الأهم أن غالبية غير مثقفين.

وتساءل أوغلو عن الاستفادة التركية من التدخل العسكري في الشمال السوري والشمال العراقي، مؤكدا عدم الاستفادة من أي شيء على الاطلاق.