كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توقيف 195 شخصا خلال تظاهرات الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت مصادر أمنية جزائرية، بأنه تم توقيف 195 شخصا خلال التظاهرات المناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة.
وقدرت الشرطة الجزائرية عدد المتظاهرين في العاصمة بنصف مليون شخص.
وخرج عشرات الآلاف في شوارع العاصمة الجزائرية تنديداً بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
ووصفت وكالة رويترز للأنباء التظاهرات بأنها الأكبر منذ انتفاضات "الربيع العربي" التي عمت دولاً عربية عدة في عام ألفين وأحد عشر، واعتبرتها تحدياً لحكم الرئيس بوتفليقة الذي تولى السلطة في الجزائر منذ عشرين عاماً.
وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت خدمة القطارات ومترو الأنفاق في العاصمة وعززت من إجراءاتها الأمنية بهدف منع احتشاد الآلاف في هذه التظاهرات.