الوزير الداودي: جات الهمزة طلعت شركات المحروقات الثمن وطحنو المغاربة

عاد لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لينتقد شركات المحروقات ويتهمها برفع هامش الربح بشكل غير مقبول.

وقال الداودي، “هناك إحساس بغياب التنافسية لكن الدراسة التي قمنا بها لم تكشف ذلك، الإحساس شيء والواقع شيء آخر”.

وأضاف الوزير، خلال رده على الأسئلة بندوة لمنتدى التنمية للأطر والخبراء، التابع لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الجمعة، “لقاو المناسبة وكلشي طليع الثمن، وجات الهمزة وطحنو المغاربة”، مشددا على أن رفع هامش الربح لا يعني غياب المنافسة.

وأفاد الوزير بأن هناك محطة للوقود بالرباط، رفعت الصمن بدرهم بشكل مفاجئ، مضيفا، “حين استفسرناهم، قالوا لنا إن زبناءهم من الميسورين، ولا يبالون لثمن المحروقات”.