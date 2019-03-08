سرجيو راموس يرفض التخلي عن ريال مدريد

إيفي

سيسافر سرجيو راموس، قائد ريال مدريد، مع زملائه في الفريق لمؤازرتهم يوم الأحد خلال زيارتهم لملعب بلد الوليد ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الليغا، وذلك بعد الهزائم المتتالية للفريق الملكي على أرضه وتوديعه لبطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وسيغيب راموس عن اللقاء بداعي الإيقاف عن مباراة الليغا بعد نيله بطاقة صفراء أمام برشلونة الجولة الماضية، في وقت حرج للغاية نتيجة للإصابات التي دبت في الفريق الملكي عقب مباراته الأوروبية أمام أياكس أمستردام والتي خسرها 1-4 ليودع بطولته المفضلة من ثمن النهائي.

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وكما أكدت الصحافة المحلية الجمعة، فإن راموس سيكون مؤازرا للاعبين الـ18 المستدعين للمباراة وللمدير الفني، سانتياغو سولاري، لتحقيق الفوز.

كما سيرافق رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، الفريق سعيا منه لتحفيزهم على الفوز لمواصلة الإبقاء على حظوظ الفريق في التأهل الموسم المقبل للتشامبيونز ليغ.

ويرغب رئيس الريال وقائد الفريق في دعم اللاعبين، قبل اجتماع ثنائي منتظر لإنهاء الأزمة التي نجمت بينهما عقب إقصاء الفريق من البطولة القارية.