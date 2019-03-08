مفاجأة.. الدوزي يغني خليجي في جديده “باختصار” – فيديو

توجه الفنان عبد الحفيظ الدوزي، لنمط غنائي جديد، هو الخليجي، بكليب حمل عنوان “باختصار”.

وأصدر الدوزي جديده، مساء اليوم الجمعة، على قناته في “يوتوب”، على أمل تحقيق نسبة مشاهدة عالية مثل باقي أعماله التي وصلت لعشرات الملايين من المشاهدات.

وتعامل الدوزي في بـ”إختصار” ، مع الفنان جلال الحمداوي، على مستوى الكلمات واللحن، فيما أشرف على إخراج الكليب الذي صور بتركيا المخرج التركي كمال باشبوغ، وهو نفسه من أشرف على إخراج كليب الموجة.

يذكر أن آخر أعمال الدوزي كانت ديو غنائي مع النجمة اللبنانية بعنوان “مليت” بإشراف من الديدجي يوسف.