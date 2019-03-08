بمناسبة 8 مارس ولاية أمن طنجة تحتفي بالشرطيات -فيديو

احتفت ولاية الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بطنجة، بالنساء الشرطيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.
وقدمت الولاية، التهنئة للنساء الشرطيات العاملات بمختلف الدرجات والأسلاك، لما يقدمن من أعمال وتضحيات في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطن، وتوفير الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات، باعتبار المرأة نصف المجتمع، و تتحمل أعباء الأسرة والعمل.
ومنحت الولاية للشرطيات، وردة، كعربون محبة، احتفاء بهذا اليوم، الذي يحتفل به العالم بأسره.
و تجدر الاشارة إلى أن جميع مراكز الشرطة على امتداد التراب الوطني، نظمت احتفالات مماثلة على شرف النساء العاملات بمختلف أسلاك الشرطة.
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