أمين حارث غاضب من الشائعات ويكشف حقيقة استبعاده من “شالكه04” الألماني

نفى أمين حارث، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريقه “شالكه04″ الألماني، إبعاده من مباراة اليوم أمام فيردر بريمن، ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز، لأسباب انضباطية.

وراجت، في الساعات القليلة الماضية، عبر مجموعة من وسائل الإعلام الألمانية، العديد من الشائعات التي تتحدث عن قرار مدرب الفريق، الإيطالي دونيكيو تيديسكو، إبعاد حارث عن هذه المباراة لأسباب انضباطية، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب المغربي، وينفيه نجم”الأسود” مؤكدا بأن الأمر راجع لقرار تقني من المدرب.

وكتب حارث، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” غيابي عن مباراة بريمن قرار من المدرب وليس لأسباب انضباطية، أنا دائما خلف النادي، وأحترم قرار المدرب، فقط يجب قول الحقيقة”.

ولم يعد حارث من الخيارات الأساسية للمدرب الإيطالي، إذ خاض هذا الموسم مباريات قليلة جدا كأساسي، ولطالما اعتمد عليه كبديل.

جدير ذكره، أن حارث ومواطنه في الفريق، حمزة منديل، مرشحان بقوة لمغادرة الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.