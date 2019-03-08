"غوغل" تحتفي برائدة الهندسة المعمارية زها حديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفل محرك البحث "غوغل" بيوم المرأة العالمي بعدة شخصيات نسائية، وكانت من بينهن المعمارية زها حديد ذات الأصول العراقية، والتي توفيت في العام 2016 بعمر الـ65.

وذكر في غوغل أن حديد هي المرأة الأولى التي تحصل على جائزة مرموقة في الهندسة المعمارية "بارتزكير أركيتكشر برايز".

ويذكر أن زها حديد ولدت في عاصمة العراق، بغداد، ودرست بها حتى المرحلة الثانوية، وبعدها ذهبت إلى بيروت وحصلت على شهادة الليسانس بالرياضيات من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1972، وبعدها سافرت إلى بريطانيا، وفتحت مكتبها الخاص عام 1979.

كما وأن حديد ذاع صيتها في كل العالم، وتنتمي إلى عائلة عراقية عريقة من الموصل، وكانت ابنة وحيدة للاقتصادي والسياسي محمد حديد الذي كان يشغل عدة مناصب رفيعة في الوزارات العراقية.

ومنح المعهد الملكي للدراسات المعمارية حديد الميدالية الذهبية عن مجمل أعمالها، وهي أولى النساء التي تحصل على هذه الجائزة.

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وتميز عمل حديد بالتحديد وبقربه للعالم الغربي الحديث، والذي وضعها محط اهتمام وإعجاب الأوساط المعمارية الغربية.

وشاركت حديد في تصميم بعض أشهر البنايات في العالم، منها مركز الرياضات المائية الذي أقيم فيه أولمبياد 2012 في لندن، ودار الأوبرا في كارديف، وجسرا في سرقسطة الإسبانية ومتحفا في غلاسكو ودار أوبرا في غوانزهو ووانغو في الصين، وفي عدة مدن أخرى منها برلين وهونغ كونغ.

ومنحت حديد في العام 2012 على لقب "Dame" وهو أرقى وأرفع لقب تمنحه بريطانيا للنساء بالإضافة إلى كوكبة متنوعة من الجوائز.

وعبّرت حديد في أكثر من مناسبة كونها عراقية وعربية، وتفتخر بأصولها وتأمل أن تساهم في إعادة إعمار العراق. وتوفيت جراء ذبحة قلبية في مشفى أميركي.