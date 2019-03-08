منصب آخر شاغر في البنتاغون: استقالة وزيرة القوات الجوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزيرة القوات الجوية الأميركية، هيذر ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع القادم، يوم الجمعة إنها قررت الاستقالة من منصبها والعودة إلى العمل الأكاديمي.

وأكدت ويلسون الأنباء، التي كانت "رويترز" أول من نشرها، في تغريدة على تويتر، وقالت إنها أبلغت الرئيس، دونالد ترامب، يوم الجمعة بخططها للعمل رئيسة لجامعة تكساس في إلباسو.

وتعتزم التنحي في 31 من أيّار/ مايو المقبل.

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وتترك الاستقالة منصبا كبيرًا آخر في وزارة الدفاع شاغرًا، وتأتي بعد رحيل وزير الدفاع، جيم ماتيس، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكان ماتيس قد استقال بسبب خلافات سياسية مع ترامب وهو من اختار ويلسون لمنصبها.

وعلى غرار ماتيس، فإن ويلسون مناصرة قوية لتحالفات مثل حلف شمال الأطلسي كما أيدت بقوة مسعى ماتيس لتوجيه تركيز البنتاغون صوب المنافسة مع الصين وروسيا بعد أكثر من 15 عامًا على الحملات المناهضة لجماعات مسلحة.

ولا تزال ويلسون بحاجة إلى موافقة مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو، لكنها المرشح الوحيد الذي بلغ مرحلة الاختيار النهائية.