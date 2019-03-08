شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المتظاهرين يحتشدون في الجزائر ضد الولاية الخامسة لـ«بوتفليقة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

انطلقت مسيرات الجزائر، الرافضة لترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، بعد صلاة الجمعة، حيث وصل مئات الآلاف من المحتجين إلى قلب العاصمة، رغم إيقاف وسائل النقل الحكومية، حيث سار المئات سيراً على الأقدام لعشرات الكيلومترات للوصول لقلب العاصمة.

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وحمل المحتجون شعارات رافضة لترشيح بوتفليقة، مطالبين بإسقاط النظام مرددين: “ماكاش الخامسة يا بوتفليقة جيبوا البياري وزيدوا الصاعقة”، وتعني لن تصل للخامسة يا بوتفليقة مهما حاولتم تخويفنا بالشرطة، كما رمى المتظاهرون الورود على رجال الشرطة مرددين “خاوة خاوة.. شرطة وشعب” وتعني (الأمن والشعب إخوة).

وطالب المتظاهرون الذين ساروا في سلمية دون أن تعيق الشرطة طريقهم سلطات سويسرا بإبقاء “الرئيس في جنيف وعدم السماح له بالعودة للجزائر”.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.