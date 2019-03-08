شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الأسد يواصل عمليات القصف الصاروخي في الريف الجنوبي لحلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استهدفت الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية، حيث استهدفت الطائرات الحربية أماكن في قرية طويل الحليب، والكتيبة المهجورة بالريف الشرقي لإدلب. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، أنه تم رصد ضربات صاروخية من قِبل قوات النظام السوري استهدفت مناطقَ في قرى وبلدات حوير العيس، والعثمانية، وزمار، وجزرايا، وخلصة، والحميرة في الريف الجنوبي لحلب.

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