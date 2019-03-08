شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 6ر5 درجة على مقياس ريختر شرقي منطقة أمبونتي في بابوا غينيا الجديدة أمس.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 133 كيلومترًا، وعند التقاء دائرة عرض 4.1824 درجة جنوبًا مع خط طول 142.9124 درجة شرقًا.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.