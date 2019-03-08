شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة «سبيس إكس» تعود للأرض والان نبدء بالتفاصيل

هبطت كبسولة غير مأهولة لشركة "سبيس إكس" التابعة لـ"إيلون ماسك" على مياه المحيط الأطلسي، اليوم الجمعة، لتكمل بنجاح مهمة حاسمة في مساعي إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" لاستئناف الرحلات المأهولة للفضاء من الأراضي الأمريكية العام الجاري.

وبعد مهمة استغرقت ستة أيام في المحطة الفضائية انفصلت الكبسولة كرو دراجون عن المحطة في الساعة 2:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، وعادت إلى الأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت قبل أن تهبط في الساعة 8:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في المحيط الأطلسي على بعد 200 ميل قبالة ساحل فلوريدا.

وكان صاروخ تابع لسبيس إكس أطلق الكبسولة "كرو دراجون" التي يصل طولها إلى 4.9 متر من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا صباح يوم السبت الماضي.

وقال بنجامين ريد، مدير إدارة مهمة الطاقم في سبيس إكس، خلال بث مباشر من كاليفورنيا: "تم كل شيء بشكل نموذجي في الوقت المحدد بنفس الطريقة التي توقعناها". ومن المقرر عودة الكبسولة، التي انتشلها من الماء زورق مجهز برافعة، للبر يوم الأحد.