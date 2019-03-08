العثور على لغم بحري بالحديدة.. وإصابة مدنيين بقصف حوثي

عثرت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، الجمعة، على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي في المياه الإقليمية اليمنية، فيما أصيبت سيدة و4 أطفال بقصف مدفعي للانقلابيين جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر بيان للمقاومة اليمنية أن فاطمة سالم سعيد وطفليها "محمد" و"عبده" أصيبوا جراء قذائف مدفعية أطلقتها مليشيات الحوثي على القرى السكنية في منطقة الجبلية بمديرية "التحيتا" جنوبي الحديدة.

ونقل البيان، عن مصادر طبية في مستشفى "حيس" الميداني، أن الطفلين عمار محمد قائد وجواد نبيل صالح تعرضا لإصابات بليغة بشظايا قذيفة"هاون" سقطت قربهما وذلك ضمن سلسلة خروقات وقصف مدفعي تشنه المليشيا بشكل يومي على سكان مدينة حيس الواقعة في أقصى الريف الجنوبي للمحافظة.





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وخلال الأسبوع الماضي، حصدت قذائف الحوثي نحو 26 مدنيا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال، بينما أكد التحالف العربي أن خروقات مليشيا الحوثي الانقلابية لوقف إطلاق النار بالحديدة بلغت 18 انتهاكا خلال 24 ساعة الماضية.

إلى ذلك، قال بيان للمركز الإعلامي بألوية العمالقة إن الفرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة عثرت على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي قرب ساحل الدريهمي جنوبي المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف أنه تم التعامل معه على الفور ونزع فتيل صاعق الانفجار كونه لغما بحريا يملك خصائص حساسة وقد زودته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بصاعق انفجار يعمل وفق إشارة متعددة الاتجاهات.

ولفت إلى أن هناك مئات الألغام التي ما زالت في عمق المياه الإقليمية في البحر الأحمر وعلى مقربة من الساحل الغربي وهي تهدد الصيادين اليمنيين وقوارب الصيد والسفن التجارية والدولية التي تمر بطرق الملاحة الدولية.