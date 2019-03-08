قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالموصل العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آثار الدمار بمدينة الموصل بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي

أسفر انفجار سيارة مفخخة بمدينة الموصل شمالي العراق، الجمعة، عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، وذلك بحسب مصادر طبية محلية أوضحت أن الشخصين طفل ورجل أمن.

وكانت مصادر أمنية ذكرت، في وقت سابق، أن الانفجار الذي وقع بمنطقة المثنى في الموصل أسفر عن إصابة 5 من أفراد الأمن، وأشارت إلى احتمال ارتفاع العدد.



وهذا هو ثاني انفجار خلال أسبوع تقريبا يقع بالمدينة التي كانت معقل تنظيم داعش الإرهابي في الفترة بين عامي 2014 و2017.

وغالبا ما يُلقى باللوم في حوادث كهذه على التنظيم الذي لا يزال نشطا في أجزاء من شمال العراق، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.