انت الان تتابع رئيس الوزراء الإيطالي: خطة الحزام والطريق الصينية قد تكون مفيدة لإيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي اليوم الجمعة إن خطة "الحزام والطريق" الصينية للبنية التحتية قد تشكل فرصة جيدة لإيطاليا، مؤكدا أنه قد يوقع اتفاقا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن يزور شي إيطاليا في الفترة من 22 إلى 24 مارس آذار. وأبلغ كونتي ندوة بشأن السياسة الخارجية أنه يعتزم أيضا أن يحضر قمة مبادرة الحزام والطريق التي من المقرر أن تُعقد في الصين في أبريل نيسان.
واستبعد كونتي تلميحات إلى أن الولايات المتحدة ربما تعاقب روما إذا انضمت إلى المبادرة الصينية. لكنه أضاف أن المخاوف الأمنية بشأن شركتي هواوي وزد.تي.إي الصينيتين للإتصالات يجب أن تُؤخذ على محمل الجدية.
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