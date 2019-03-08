إيطاليا تتهم فرنسا بزعزعة الاستقرار في ليبيا

اتهم وكيل وزارة الداخلية الإيطالي كارلو سيبيليا، فرنسا بالوقوف وراء زعزعة الاستقرار في ليبيا، في مؤشر على استمرار الصراع الخفي بين الدولتين على البلد الواقع شمالي أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

ونقلت وكالة آكي عن سيبيليا قوله، إن “تقويض استقرار ليبيا أدى إلى خلق مشاكل كان على إيطاليا التعامل معها من بينها قضية الهجرة، مشيرا إلى ضرورة تجاوز الخلافات مع فرنسا”، بحسب قوله.

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وردا على سؤال عما إذا كان خيارا سعيدا الدخول في “مبارزة دبلوماسية” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال المسؤول الإيطالي: “عند لمس جوانب معينة كتلك المتعلقة بالعملة، سواء أكان اليورو أو الفرنك الفرنسي، فالأمر يمس دائما، اهتمامات خاصة يصعب شرحها للناس، كونها تتطلب تعمقا كبيرا”.

وخلص المسؤول المنتمي الى حركة خمس نجوم، الى القول “مع ذلك، لدينا موقف واضح في هذا السياق”، مشيرا الى ضرورة “تجاوز الاختلافات مع بلاد عبر الألب”، في إشارة إلى فرنسا.

وتفيد تقارير إعلامية أجنبية، بأن مباراة حامية تدور بين إيطاليا وفرنسا، فيما يخص ليبيا، في وقت حذرت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، السلطات الفرنسية من تدخلها في الشأن الداخلي للدولة الواقعة في الشمال الأفريقي.

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