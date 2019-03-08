مسؤول «بريكست» الأوروبي يمنح بريطانيا مرونة بشأن اتفاق “شبكة الأمان”

قال ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة، إن التكتل سيسمح لبريطانيا بالخروج من المنطقة الجمركية الواحدة في الاتحاد بشكل منفرد، إذا أُجبر الجانبان على التوصل إلى اتفاق “شبكة الأمان”، الذي يهدف لضمان بقاء الحدود الايرلندية مفتوحة بعد بريكست.

ومع ذلك، أضاف بارنييه: “يجب الحفاظ على عناصر أخرى من شبكة الأمان لتجنب وجود منطقة حدود تحظى بإجراءات عبور مشددة” موضحاً أن ” المملكة المتحدة لن تضطر إلى الانخراط في اتحاد جمركي ضد إرادتها”.

وأشار بارنييه كذلك إلى أن اتفاقية الخروج الحالية تمنح بريطانيا بالفعل “الحق في تعليق ملائم” لالتزامات شبكة الأمان الخاصة بها، إذا خالف الاتحاد الأوروبي التزاماته بالتفاوض على حلول بديلة.

وعرض بارنييه كذلك تحديث النفوذ القانوني لتعهدات الاتحاد الأوروبي الموجودة بالفعل للقيام بكل ما من شأنه تجنب أو تقليل استخدام شبكة الأمان.

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