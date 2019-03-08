دينا عبد العزيز تتقدم بطلب إحاطة بشأن الإجراءات اللازمة للتعامل مع " التوك توك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمه تجاه المركبات ذو ثلاث عجلات " التوك توك " وقالت دينا عبد العزيز، فى بيان لها، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المركبات ذو ثلاث عجلات مثل " التوك توك " وتركها تعمل بعشوائية شديدة مما جعل منها وباء فى شوارع مصر أثرت على شكلها الحضارى وحالتها الأمنية.

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