شاهد.. زوجة أمين الشرطة التى صدمت جمهور السوشيال ميديا بحقائق مروعة

كتب- إبراهيم حسان تسعى جماعة الإخوان الإرهابية دائما لاستقطاب الشباب بشتى الطرق للانضمام لها، ولعل الأكاذيب والشائعات التى تطلقها أبواقهم باستمرار عبر منصات التواصل الاجتماعى كافة، أهم وأبرز الوسائل المستخدمة من قبل الجماعة فى تجنيد العقول. نشر حسن بلبل، فيديو عبر صفحته على فيس بوك، كشف خلاله كيفية استقطاب الجماعة الإرهابية عقول...

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