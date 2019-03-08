لمواجهة التطرف.. خطبة الجمعة في مصر بـ10 لغات

سكاي نيوز عربية - أبوظبي قررت وزارة الأوقاف نشر خطبة الجمعة أسبوعيا بـ10 لغات بخلاف اللغة العربية، مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة)، بهدف مواجهة الفكر المتطرف. وأعلنت الوزارة على موقعها الرسمي، أنها اتخذت القرار "في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا...

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