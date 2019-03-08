الشرطة التركية تقمع تظاهرة نسائية في إسطنبول

كتب - إبراهيم حسان عرضت فضائية سكاى نيوز، لقطات من قمع الشرطة التركية، تظاهرة نسائية فى إسنطبول. وأطلقت الشرطة التركية، الغاز المسيل للدموع على النساء لتفريق تظاهراتهم بميدان تقسيم بإسطنبول، ونقلت الإسعاف عددا من النساء للمستشفيات لتلقى العلاج بسبب عنف الشرطة التركية ضدهن. وأعلنت الشرطة عدم السماح للمتظاهرات، السير بميدان تقسيم بإسنطبول والإعلان عن مطالبهن، وبالفعل نجحت فى تفريقهن باستخدام العنف ضدهم.

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