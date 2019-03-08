وول ستريت جورنال: دول الخليج ترفض مساعدة السودان دون مقابل سياسي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول غربي رفيع المستوى في الخرطوم تأكيد أن دول الخليج ترفض تقديم مساعدات للسودان، دون مقابل سياسي.

وأكد المصدر أن دول الخليج العربي تمتنع عن مساعدة الرئيس عمر البشير، حيث إنهم لم يحصلوا على مقابل سياسي لاستثماراتهم المالية، و"بالتالي ليس لديهم استعداد لإنفاق المزيد من الأموال في هذا السياق".

ولفت المسؤول الى أن دول الخليج لا تعرف إذا كان نظام البشير باستطاعته الصمود أو إذا كان بالإمكان الوثوق به لذلك حجبت المساعدات.

وتطرقت الصحيفة إلى أن السعودية سارعت إلى تقديم مساعدات سخية للأردن الذي واجه وضعا اقتصاديا مأزوما قبل عدة أشهر كما حذت دول خليجية أخرى ذات الخطوة في مساعدة البحرين، أما في حالة السودان فإن ذلك لم يحدث.