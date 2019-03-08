مسؤول ايراني: من المرجح تسيير رحلات بحرية إلى الكويت وعمان قريباً

رجّح مساعد رئيس مؤسسة الملاحة الإيرانية في الشؤون البحرية هادي حق شناس تسيير رحلات بحرية إلى الكويت وعمان قريباً، معلناً عن "إعداد 100 يخت بطاقة استيعاب إجمالية تبلغ 10 آلاف راكب ذات إمكانيات ترفيهية تتيح للسائحين قضاء أوقات ممتعة خلال أيام النوروز".
ولفت الى "إعداد قوارب بديلة في حال وقوع أعطاب فنية بيخوت نقل المسافرين التي ستنشط خلال هذه الفترة بأعداد وطاقة استيعابية كافية".
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