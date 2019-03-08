إصابة 112 شخصا خلال المواجهات التي تخللت التظاهرات الرافضة لترشيح بوتفليقة

أفادت قناة "سكاي نيوز" عن "إصابة 112 شخصا بينهم رجال أمن خلال المواجهات التي تخللت التظاهرات الرافضة لترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وسط الجزائر العاصمة"، مشيرةً إلى "توقيف 195 شخصا خلال التظاهرات".

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