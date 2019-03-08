سانا: الجيش السوري يحبط محاولات تسلل للمسلحين بريف حماة ويوقع قتلى بصفوفهم

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري أحبطت محاولة تسلل عدة مجموعات مسلحة على محور السرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب بريف حماة وأوقعت قتلى في صفوف مسلحي "الحزب التركستاني". وأوضحت الوكالة أنه "رداً على قصف المسلحين، استهدفت وحدات الجيش السوري بقصف مدفعي وصاروخي مركز وتجمعات مسلحين "جبهة النصرة" في خان شيخون وكفرزيتا وأوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم".

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