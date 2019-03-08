سكاي نيوز: مليون متظاهر خرجوا بالجزائر العاصمة احتجاجا على ترشح بوتفليقة

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن مليون متظاهر خرجوا في شوارع الجزائر العاصمة احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وكان التلفزيون الرسمي الجزائري قد أعلن عن "إصابة 112 شخصا بينهم رجال أمن خلال المواجهات التي تخللت التظاهرات الرافضة لترشيح بوتفليقة وسط الجزائر العاصمة خلال اليوم بأكمله"، مشيراً إلى "توقيف 195 شخصا خلال التظاهرات".

وكان بوتفليقة قد أعلن عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة، متعهداً بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام بحال فوزه بالرئاسة، مؤكداً أنه سيدعو إلى حوار وطني في البلاد.

يذكر أن بوتفليقة لا يزال في المستشفى في جنيف بسويسرا لتلقي العلاج، فيما أكدت وسائل إعلام سويسرية أنه يعاني من مشاكل في التنفس والجهاز العصبي.