البنتاغون: تركيا لن تحصل على "F-35" و"باتريوت" حال شرائها "S-400"

حذّرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" من أنه "في حال اشترت تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل مقاتلات "إف-35" ومنظومة "باتريوت"، مشيرةً إلى أنه ""إذا اشترت تركيا إس-400، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على مستوى علاقاتنا العسكرية".

ولفتت إلى ان "حصول تركيا على مقاتلات إف-35، ومنظومة باتريوت، لن يتحقق في حال إصرارها على شراء المنظومة الروسية".