حذّرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" من أنه "في حال اشترت تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل مقاتلات "إف-35" ومنظومة "باتريوت"، مشيرةً إلى أنه ""إذا اشترت تركيا إس-400، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على مستوى علاقاتنا العسكرية".
ولفتت إلى ان "حصول تركيا على مقاتلات إف-35، ومنظومة باتريوت، لن يتحقق في حال إصرارها على شراء المنظومة الروسية".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: تركيا لن تحصل على "F-35" و"باتريوت" حال شرائها "S-400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.