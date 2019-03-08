مسؤول اقتصادي تركي يدعو للاستثمار بالطاقات المتجددة في الصومال

دعا نائب رئيس مجالس أعمال تركيا ـ إفريقيا، في هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مسؤول اقتصادي تركي إرهان بارود أوغلو القطاع الخاص في تركيا إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة بالصومال، معتبراً أن "الصومال حافل بفرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأشار إلى أنه "يمكن للقطاع الخاص التركي الاستثمار في هذين المجاليْن"، لافتاً إلى "وجود العديد من فرص الاستثمار في مجالات متعددة مثل المقاولات، والبنية التحتية، والزراعة، ومواد البناء، والآلات".
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