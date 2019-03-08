الحسن التقت أحمد الحريري وسفيرة سويسرا وكوبيش وزاسبيكين

عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الأوضاع العامة في لبنان وشؤونا إنمائية تهم المناطق مع الامين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري.

وبحثت مع سفيرة سويسرا مونيكا غيرغوز في العلاقات اللبنانية - السويسرية والمشاريع المشتركة بين البلدين، خصوصا تلك التي تنفذها وزارة الداخلية.

وأكدت سفيرة سويسرا أنه "كان شرفا كبيرا لي أن التقي وزيرة الداخلية، ونوهت بكونها أول امرأة عربية تتسلم مهمات وزارة الداخلية، وكان من دواعي سروري لقاؤها اليوم، وهو اليوم الذي يصادف يوم المرأة العالمي مع ما يرمز اليه هذا اليوم".

ولفتت الى أنه "بالنسبة الى بلدي سويسرا، نحن نؤمن بحقوق المرأة كاملة. ونقوم بالكثير، كما في لبنان، لمضاعفة التمثيل النسائي الذي ظهر في البرلمان والحكومة، بحيث ان هناك 4 وزيرات في الحكومة الجديدة، وهذه مسألة جيدة. وتناولنا أمورا مشتركة بين البلدين سنتعمق في مناقشتها في المرحلة المقبلة لأننا نملك الاهداف عينها والرؤية نفسها في الميزان العادل".

والتقت الحسن ممثل الامم المتحدة في لبنان يان كوبيش وبحثت معه في الدور التي تضطلع فيه الامم المتحدة في لبنان، خصوصا دعم المشاريع الانمائية والاجتماعية والبيئية وغيرها".

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وأكد كوبيش "أنني تشرفت بلقاء الحسن، وهو الاجتماع الاول الرسمي معها بصفتها الجديدة، وكنا قد التقينا في السابق مرات عدة، ولكن هذه المرة تناولنا عددا من المواضيع تكون الامم المتحدة مساعدة ومفيدة بها".

ولفت الى أنه "في الواقع، لقد انبهرت جدا، فهي ملمة بجميع تفاصيل المواضيع التي بحثنا فيها من مختلف الزوايا. في البلديات مثلا كيف يجب أن تعمل وكيف يمكن أن تكون أكثر فعالية في حشد الدعم، ليس فقط بالنسبة الى المجتمعات المحلية، بل في إيجاد المداخل التي يمكن أن تستخدم من قبل الدول الداعمة وخصوصا الأمم المتحدة".

وأشار الى "أننا تحدثنا طويلا عن عودة النازحين السوريين وكيف يمكن الأمم المتحدة أن تساعد على هذه العودة، بحيث تكون طوعية وبكرامة، وهذه المسألة يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة، وهي من مسؤولية السيد فيليب لازاريني محليا، لكنها أيضا من مسؤوليتي كمفوض عام مسؤول عن المنطقة. لقد تحدثنا أيضا عن المجتمعات المضيفة وكيفية معالجة حاجاتهم واهتماماتهم، كما تناولنا مسألة الانتخابات الأخيرة وكيف يمكن أن نستمر في تقديم المساعدة والدعم إذا كان هناك حاجة لذلك في الانتخابات المستقبلية، وكما تعلمون علينا أن نبدأ منذ الآن بالتحضير للمستقبل".

والتقت الحسن بعد الظهر السفير الروسي الكسندر زاسبيكين، وعرضا مجمل الاوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات السياسية.

والتقت ايضا وفدا من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة المفوض السامي فيليبو غراندي، وتم البحث في التعاون بين وزارة الداخلية والاجهزة الامنية و UNHCR في مسألة النازحين ودعم البلديات المضيفة.