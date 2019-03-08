النشرة: خلاف شخصي بين طيار ومساعده أدى لتأجيل رحلة للخطوط الجوية التركية

نشب خلاف بين طيّار ومساعده كانا من المفترض أن يعودا بطائرة الخطوط الجوية التركية من بيروت إلى اسطنبول، عند الساعة 02:30 بعد الظهر، مما أدى إلى الغاء الرحلة التي تحمل الرقم TK825، على متن طائرة من نوع Airbus A330-203، والتي كانت متوجهة من بيروت إلى اسطنبول

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "النشرة"، فإن سبب الخلاف بين الطيار و مساعده شخصي حصل قبل الوصول إلى مطار بيروت، إلا انه عاد وتجدد خلال ساعة الانتظار قبل الرحلة المقبلة و كاد أن يحصل تضارب بينهما.

أما سبب الغاء الرحلة، فيعود إلى رفض المساعد ان يسافر مع الطيار، فتم التوصل إلى حل يقضي بتبادل المساعدين مع الرحلة القادمة.