الغريب: البيان الوزاري لم يربط على الإطلاق بين عودة النازحين والحل السياسي

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أن "القلة القليلة من القوى السياسية كان لها رأي بالموضوع السوري وطرحت على طاولة مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "رأينا بالموضوع السوري ليس جديداً وطرحناه منذ وصولنا إلى الحكومة".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "السوريين أبدوا ترحيبا كبيراً بالتواصل من أجل إعادة النازحين"، مشيراً إلى أن "البيان الوزاري لم يربط على الإطلاق بين عودة النازحين والحل السياسي ولا يمكن الربط أصلا وكل ما تحدثنا عنه هو العودة الأمنة، وربط عودة النازحين بإستحقاقات خارجية ليس من مصلحتنا، والحل بالتواصل المباشر مع الدولة السورية".