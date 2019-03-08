فريد هيكل الخازن: الصفقات تحصل داخل مجلس الوزراء ومن هنا يأتي خوف السيد نصرالله

أكد عضو "التكتل الوطني" النائب فريد هيكل الخازن أن "الصفقات تحصل داخل مجلس الوزراء ومن هنا يأتي خوف الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله لأن هناك تكمن المواجهة"، مشيراً إلى أن "ما فعله رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يجب أن يذهب إلى القضاء للحكم به، لكنني متأكد من أن الفساد في البلد لا يقف عند السنيورة وحده بل عند نظام بأكمله".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "في مركز الضمان في جونية، ينتظر المواطنون لساعات وقد ذهبت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين موظفين للمركز وتواصل مع إدارة الضمان لكنها اعتذرت بسبب عدم القدرة على التوظيف، ثم نتفاجئ بتوظيف 5000 شخص في القطاع العام"، مشددا على أنه "يجب الإعتماد على قانون للمناقصات من أجل وضع دفاتر شروط بالمعايير الدولية العادلة للمناقصات مع تأمين المساواة ما يؤدي إلى توفير 80 بالمئة من الفساد في الدولة".

واعتبر الخازن أن "الديمقراطية في لبنان تعني التوافق والتراضي وهو يعني أنها محاصصة"، مشدداً على "أنهم خربوا البلد من أجل وزير، فإلى أين سنذهب بالبلد؟"، لافتاً إلى أن "الذهاب إلى الدول المدنية يجب أن يبدأ من الثقافة، أما التوظيف فيجب أن يخضع إلى الكفاءة أولا ثم الأصول".

ورأى أن "تركيبة الحكومة مؤلفة من إبن الوزير وزوجة الوزير، أما بالنسبة لمجلس النواب، فقد قضت الأحزاب على العائلات السياسية"، مشيراً إلى أن "البلد بشكل عام وخصوصا الشارع المسيحي، ذاهب إلى الأحزاب السياسية الكبرى وقد سيطرت على حساب العائلات السياسية الكبرى"، مشدداً على أنه "لا يجب أن ننتظر أحداً ليتواصل مع الحكومة السورية، بل يجب علينا أن نتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد لأن مصلحتنا تقتضي ذلك".