النشرة: اصابة شخص بطلق ناري في رأسه نتيجة اطلاقه النار على نفسه ببعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك عن "إصابة المدعو ع.ز.ب. بطلق ناري في رأسه نتيجة اطلاقه النار على نفسه"، مشيراً إلى أنه "تم ادخاله إلى مستشفى دار الامل الجامعي اللبناني للمعالجة".

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