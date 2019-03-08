لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "في اليوم العالمي للمرأة، نود ان نثمن دور المرأة الكبير والمفصلي في مجتمعنا، لما لها من دور في التربية والتنشئة والتثقيف، واهمها في الأمومة، وحقوقها هي ليس منة من احد، انه مرفوض تعييرها بالجندر خاصتها، وليس بالصدفة وقوع اليوم العالمي للمرأة مع عيد المعلمين وكل يوم هو يوم المرأة".

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كانت هذه تفاصيل خبر تيريزيان: نثمن دور المرأة الكبير والمفصلي في مجتمعنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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