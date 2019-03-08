وزير ألماني: ألمانيا لن تدرج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية

أكد وزير الدولة الألماني نيلز إينان، في لقاء مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية بعد زيارته إلى لبنان، أن "ألماني لن تحذو حذو بريطانيا، في إعلان "حزب الله" منظمة إرهابية، مشيراً إلى أنه "من شأن هذا القرار أن يزيد التوتر مع كل من السعودية والولايات المتحدة".

وشدد إينان على أن "حزب الله لا يزال مكونا أساسيا في المجتمع اللبناني، والاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل جناحها العسكري في قائمة الجماعات المحظورة في 2013"، لافتاً إلى أن "ألمانيا مهتمة باستقرار لبنان، وقرار بريطانيا لن يكون له تأثير مباشر على موقف ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي".