قرار بضبط محاضر المجلس التأديبي في نقابة الاطباء والنقيب غائب

لم يتمكن وكيلا الدكتور نادر صعب المحاميان ناجي البستاني وميراي شاكر لم يتمكنا من تنفيذ حكم صادر عن قضاء العجلة على خلفية إشكال حصل بين الدكتور صعب والاستشاري في عمليات الترميم والتجميل الدكتور ايلي عبد الحق على متن طائرة ميدل إيست كانت متوجهة الى دبي في آذار من العام الماضي.

وكان قضاء العجلة أصدر قرارا بضبط محاضر اللجنة التأديبية الموجودة في نقابة الأطباء والعائدة لتاريخ 23 كانون الثاني 2019 وما تبعه لتضمنها مغالطات واضافات وتزوير .

ولدى توجه الوكيلين القانونيين مع كاتب المحكمة والخبيرة المعينة لم يتمكنوا من السير بالإجراء، ما دفعهم الى الإتصال بمحامي النقابة الذي طلب منهم الحضور يوم الإثنين،لكن الكاتب إتصل بالمحكمة بناء على إصرار الوكيلين على تنفيذ القرار كونه يتخذ صفة العجلة، فحضر محامي النقابة بعد ساعات انتظار علما بأن النص يقضي بختمها، وتم ختم المحاضر والمستندات وكل ما يتعلق بها من أوراق مطبوعة أو بخط اليد بعبارة "كي لا يبدل"،وتم تصويرها ووضع نسخة عنها داخل مغلف وختمها بالشمع الأحمر ووضعها داخل الصندوق الحديدي العائد للمحكمة لوقف أي عملية تزوير.

هذا وغاب عن السمع كل من نقيب الأطباء ومحامي النقابة شارل غفري.