الرئيس الفلسطيني يدين "محاولة اغتيال" مسؤول من فتح في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (د ب أ)

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "محاولة اغتيال" تعرض لها عضو باللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الجمعة في قطاع غزة، بإطلاق نار على مركبته.

وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنه يرفض "هذه الجريمة الجبانة التي تشكل خطرا حقيقيا على وحدة شعبنا الوطنية، وعلى مشروعه التحرري، وعلى السلم المجتمعي الفلسطيني".

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وقبل ذلك قالت حركة فتح التي يتزعمها عباس إن إطلاقا للنار استهدف مركبة أحمد حلس "أبو ماهر"، في قطاع غزة عصر اليوم في حادثة وصفتها بأنها "عمل إجرامي جبان".

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 11 عاما، فتح تحقيق في الحادث الذي وقع بمنطقة دير البلح وسط القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان إن التحقيقات الأوّلية أظهرت إصابة مقدّمة السيارة بطلق ناري واحد، دون وقوع إصابات".