الأنبا أرميا: البابا تواضروس رمز للكنيسة.. ولا توجد خلافات بالمجمع المقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد الأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أن قداسة البابا تواضروس الثاني هو رمز للكنيسة كلها، وهو الجالس على كرسي مارمرقس الرسول، وأن من يمس بابا الكنيسة فقد مس الكنيسة كلها، ومن يهين بابا الكنيسة يهين كل آباء المجمع المقدس، قائلا إن "كل آباء الكنيسة قلب واحد ورجل واحد بمحبة كاملة، نحب كنيستنا ونحب البابا تواضروس الثاني الجالس على كرسي مامرقس الرسول، ولا توجد أي خلافات داخل المجمع المقدس".

وأضاف الأنبا إرميا- في كلمته خلال الاحتفال بتذكار نياحة البابا كيرلس السادس البابا الـ 116 من باباوات الكنيسة بحضور الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة وعدد من الآباء الرهبان والكهنة- أن الذين يحاولون أن يشقوا وحدة الكنيسة وأن يفتتوا رباط الكنيسة مغرضين، ولهم أغراض خارجية فليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يقال سليم.

وشدد على أنه لا توجد أي خلافات داخل الكنيسة، مطالبا شعب الكنيسة بعدم تصديق الشائعات.

وأكد أن الكنيسة، قوية بأساقفتها ومجمعها الذي يرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، مشيرا إلى أن من يصنعون تلك الأمور يجرحون جميع آباء الكنيسة، التي تصلي من أجل كل من يسيء لها.