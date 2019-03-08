دار الأوبرا تفتح متحف عبد الوهاب للجمهور مجانًا لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، فتح متحفي محمد عبد الوهاب والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور لمدة أسبوع اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 17 مارس الجاري، وذلك بصفة يومية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والتى تحل خلال هذا الشهر وتشمل عدة أمسيات تقام على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمختلف فرق الموسيقى العربية والتي خصصت برامجها لتقديم باقة من أعمال النهر الخالد.

يأتي ذلك استمرارا لتقليد دار الأوبر المصرية السنوي الهادف إلى تعريف الأجيال الجديدة برموز وقامات الإبداع، كما وجهت الأوبرا الدعوة لأطفال المدارس وطلبة الجامعات لزيارة المتحفين، حيث يروي متحف محمد عبد الوهاب ملامح مشوار حياته من خلال عدة قاعات إحداها تحمل اسم (قاعة الذكريات) وتنقسم إلى جناحين،الأول يلقي الضوء على طفولة الفنان محمد عبد الوهاب ونشأته وخطواته الأولى في عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها.

أما الجناح الثاني فيضم عددا من الغرف الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية التى أهدتها أرملته السيدة نهلة القدسي إلى دار الأوبرا، بالإضافة إلى قاعة للسينما تحتوى على كل الأفلام التى قام محمد عبد الوهاب بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، إلى جانب قاعة للاستماع والمشاهدة تضم مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغاني وألبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها من خلال برنامج إلكتروني تم تنفيذه على شاشات تعمل بنظام اللمس.

أما متحف الآلات الموسيقية الموجود أيضا بمعهد الموسيقى العربية فيحتوى على مجموعة من الآلات القديمة والتى تم العثور عليها أثناء ترميم المبنى وتم تجديدها بعناية وعرضها طبقاً لطبيعتها وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة إرشادية تشرح موجز عنها بالإضافة إلى جهاز يصدر صوتها ومنها الآت نادرة مثل بيانو الثلاثة أرباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية، آلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور والة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب فى أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات.