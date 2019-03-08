الجزائر/ اليوم : توقّف خدمات الترامواي والمترو والإيتوزا والقطارات نهار اليوم

توقفت خدمات الترامواي، الميترو، حافلات الإيتوزا والقطارات نهار اليوم، الجمعة 8 مارس 2019، تحسبا للمسيرات السلمية المرتقبة.

وقد شهدت جميع خطوط الترامواي، ذهابا وإيابا، شللا، حيث عرضت على لافتاتها الإلكترونية شريطا، يعلن توقفا مؤقتا للخدمات، حسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فيما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية توقف جميع خدماتها من وإلى العاصمة، إبتداء من الساعة العاشرة صباحا.

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وأوصدت شركة المترو أبوابها أمام المسافرين، حيث لم تعلن إلى حد الساعة عن أسباب توقف الخدمات، كما عرفت حافلات النقل "الإيتوزا" توقف خدماتها.