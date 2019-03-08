كوريا الشمالية تعترف بفشل قمتها مع ترامب

اعترف الإعلام الرسمي لكوريا الشمالية، اليوم الجمعة، للمرة الأولى بفشل القمة التي جمعت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي، وانتهت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي دون اتفاق.

وكان يتوقع أن يستند هذا اللقاء إلى نتائج اللقاء التاريخي الأول بين الرجلين في سنغافورة العام الماضي، لكنه انتهى دون أي اتفاق حول تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

ولم تثر وكالة الأنباء الكورية

الشمالية الرسمية مسألة فشل القمة حتى الجمعة.

لكن في افتتاحية نشرة الجمعة، كتبت الوكالة: "الرأي العام في الوطن وفي الخارج يشعر بالأسف، ويلقي باللوم على الولايات المتحدة في هذه القمة التي انتهت دون اتفاق".

وبعد القمة التي انتهت بشكل مفاجئ، حمّل كل طرف الآخر مسؤولية فشل القمة.

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لكن مباشرة بعد القمة، قال الإعلام الكوري الشمالي إن بيونج يانج وواشنطن اتفقتا

على مواصلة المحادثات "البناءة" حول نزع السلاح النووي.

وفي اليوم التالي، نشرت صحيفة "رودونج سيمون" الكورية الشمالية على صفحتها الأولى صورة لمصافحة كيم وترامب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، عرض التلفزيون الكوري الشمالي وثائقيا لمدة 75 دقيقة، تناول دبلوماسية كيم مع ترامب، دون أن يذكر أن اللقاء الثاني بينهما لم يخلص إلى نتيجة.

وبعد فشل قمة هانوي، قال خبراء هذا الأسبوع إن بيونج يانج تعيد بناء محطة سوهاي للصواريخ بعيدة المدى، بعدما وافق كيم العام الماضي على إغلاقها كإجراء ثقة.

وقال ترامب إنه سيصاب "بخيبة أمل كبيرة" إذا ثبتت صحة هذه التقارير.