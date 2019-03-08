السبسي يبحث مع الأمم المتحدة مستجدات الوضع في ليبيا

بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، آخر مستجداتالأوضاع على الساحة الليبية والجهود الأممية والإقليمية المبذولة من أجل دفع العملية السياسية في ليبيا.
وأكد الرئيس التونسي - في بيان اليوم الجمعة - أهمية دور دول الجوار المباشر، مصر وتونس والجزائر، في دعم وإنجاح جهود الأمم المتحدة من أجل التقدّم بالعملية السياسية في ليبيا ودفع مختلف الأطراف نحو الحوار والتفاهم.
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