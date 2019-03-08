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تعيين قاسمي سفيراً لإيران في فرنسا

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أعلنت الخارجية الإيرانية رسمياً، اليوم الجمعة، إعفاء المتحدث باسم الوزارة، بهرام قاسمي، من منصبه وتعيينه سفيرا لإيران لدى فرنسا.

 

وأفاد مركز الدبلوماسية العامة والإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن قاسمي يتولى منذ أكثر من عامين منصب رئيسها والمتحدث باسم الوزارة.

 

وأشار المركز إلى أن تعيين

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قاسمي سفيرا إيرانيا لدى فرنسا جاء تلبية لمقترح تقدم به وزير الخارجية محمد جواد ظريف وموافقة رئيس البلاد، حسن روحاني.

 

وتولى قاسمي سابقا عدة مناصب في الخارجية الإيرانية منها رئيس الدائرة السياسية الثانية ورئيس الدائرة

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المشتركة لشؤون الدول ذات المصالح المشتركة والمدير العام لشؤون غرب أوروبا وسفير مفوض وتام الصلاحيات في دول إيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وكذلك منصب السفير غير المقيم في مالطا، كما عمل عدة أعوام مساعدا لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في شؤون الأبحاث.

 

ويأتي الإعلان الرسمي عن إعفاء قاسمي من منصب المتحدث باسم الخارجية بعد أسبوعين من رفض روحاني استقالة ظريف من منصبه.

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