تعيين قاسمي سفيراً لإيران في فرنسا

أعلنت الخارجية الإيرانية رسمياً، اليوم الجمعة، إعفاء المتحدث باسم الوزارة، بهرام قاسمي، من منصبه وتعيينه سفيرا لإيران لدى فرنسا.
وأفاد مركز الدبلوماسية العامة والإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن قاسمي يتولى منذ أكثر من عامين منصب رئيسها والمتحدث باسم الوزارة.
وأشار المركز إلى أن تعيين
وتولى قاسمي سابقا عدة مناصب في الخارجية الإيرانية منها رئيس الدائرة السياسية الثانية ورئيس الدائرة
ويأتي الإعلان الرسمي عن إعفاء قاسمي من منصب المتحدث باسم الخارجية بعد أسبوعين من رفض روحاني استقالة ظريف من منصبه.
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