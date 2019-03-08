هاتفيًا.. محمد بن سلمان يبحث مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاتصال - بحث العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقًا لمبادرات الرؤية (السعودية - اليابانية) 2030.

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