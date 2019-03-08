وزيرة السياحة تعقد لقاءات إعلامية خلال مشاركتها ببورصة برلين

أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عددا من اللقاءات الإعلامية منها حوار تلفزيوني مع قناة يوروسبورت، وذلك في ضوء اللقاءات الإعلامية التي تجريها على هامش مشاركتها اليوم فى بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.



استهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة الي أن هذا العام سيشهد حدثا رياضيا هاما تستضيفه مصر هو بطولة كأس الأمم الافريقية المزمع اقامتها في يونيو المقبل، مشيرة الي أن فوز مصر بهذه الاستضافة يعكس ثقة العالم في

قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى التى من شأنها أن تساهم في تنشيط السياحة إلى مصر وإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية.



واستعرضت خطة وزارة السياحة للترويج لمصر من خلال هذه الاستضافة حيث ستقوم بإعداد مواد ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة، كما ستقوم باستخدام الملاعب التي ستقام بها المباريات لتكون منصات ترويجية لمصر.



وتحدثت الوزيرة عن مشاركتها في منتصف فبراير الماضى فى انطلاق